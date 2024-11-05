بكمين محكم.. الاطاحة بعصابة لترويج المخدرات في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الثلاثاء، القبض على إرهابي "داعشي" وعصابة لترويج وتعاطي المواد المخدرة في العاصمة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "قوة من لواء مغاوير قيادتنا وبكمين محكم تمكنت من اعتقال إرهابي (داعشي) بعد رصد تواجده في منطقة الشهداء (ابو غريب)".

واضاف البيان؛ أنه تم "الايقاع بعصابة لمروجي المواد المخدرة في القرية العراقية بجانب الكرخ".

واشار البيان إلى أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".