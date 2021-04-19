بكمين "محكم".. الاستخبارات تطيح بمسؤولين اثنين في داعش

شفق نيوز/ أفادت الاستخبارات العسكرية العراقية، الاثنين، بالإطاحة بأمين صندوق الزكاة وبمسؤول غنائم داعش غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود قادمين من سوريا.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية استخبارية نوعية ودقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من استدراج ارهابيين اثنين تسللا من سوريا لكمين محكم نصب لهم قرب مخفر جلبارات التابع الى ناحية ربيعة غربي نينوى وألقت القبض عليهما".

وأضافت أنهما "من العناصر الارهابية الفاعلة في التنظيم الارهابي، حيث شغل احدهما منصب امين صندوق الزكاة لقاطعي تلعفر والحضر، بينما شغل الثاني منصب مسؤول غنائم داعش، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".