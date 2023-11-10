بكمين محكم.. الاستخبارات تطيح بـ11 إرهابياً في نينوى

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب، يوم الجمعة، إلقاء القبض على 11 "إرهابياً" بكمين محكم في محافظة نينوى.

وجاء في بيان للاستخبارات، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب بنينوى تلقت معلومات دقيقة تضمنت تواجد 11 مطلوباً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك ضمن مناطق مختلفة من المحافظة".

وبحسب البيان، جرى تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات، وبعد استحصال الموافقات القضائية، نفذت مفارز المديرية عملية نوعية لمداهمة أماكن تواجدهم، وأثمرت عن إلقاء القبض عليهم، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة انتمائهم الى "داعش" وكانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل انتمائهم، ودونت أقوالهم وأحيلوا إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.