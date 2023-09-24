"بكمين محكم".. الاستخبارات تطيح بعناصر من "جيش العسرة" في نينوى

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الامني يوم الاحد، الاطاحة بعدد من عناصر تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في نينوى تلقت معلومات تتعلق بتواجد مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من مكافحة الارهاب وذلك في احدى مناطق محافظة نينوى".

وأضافت أنه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازم، وبكمين محكم تم إلقاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين، ومن خلال التحقيق اعترفوا بانتمائهم الى عصابات داعش ضمن ما يسمى بـ(ديوان الامن وكتيبة أبي عبيدة الانغماسية وديوان العسكر وقاطع الزاب وجيش العسرة) وكانوا يتقاضون لقاء ذلك مبالغ مالية، إذ دونت اقوالهم واحيل الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزائهم العادل".