بكمين محكم.. الاستخبارات العراقية تحبط تسللاً على الحدود السورية

شفق نيوز/ أحبطت مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، محاولة تسلل لثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، غربي محافظة نينوى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخبارية وردت لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع -- شعبة استخبارات الفرقة ١٥- وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية تم رصد تحرك ثلاثة اشخاص من الجانب السوري يحاولون اجتياز الشريط الحدودي المشترك".

وأضافت، "حيث القت المديرية القبض عليهم بكمين محكم بعد اجتيازهم الحدود في قرية جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى وتبين انهم عائلة تحمل الجنسية السورية، تم إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".