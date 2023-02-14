بكمين محكم.. الاستخبارات العراقية تجهز على 3 "إرهابيين" احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، مقتل 3 "إرهابيين" احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة بأمرة ضابط استخبارات الفرقة العاشرة في الانبار وتحديداً جنوبي كبيسة ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبكمين محكم تمكنت من قتل 3 عناصر إرهابية احدهم يرتدي حزاماً ناسفاً".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الامني مقتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي في قاطع كركوك، بعد "متابعة ميدانية متواصلة لاكثر من ثلاث ايام وبكمين ناجح".