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بكمين محكم.. اعتقال داعشي "نحر" جندياً في صلاح الدين قبل عمليات التحرير

Category: أمـن

Date: 2022-05-09T17:18:31+0000
بكمين محكم.. اعتقال داعشي "نحر" جندياً في صلاح الدين قبل عمليات التحرير

شفق نيوز / كشفت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن اعتقال مطلوب بتهم ارهابية قام بـ"نحر" جندي في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين قبل تحرير المحافظة من سيطرة (داعش)، فيما وصفت عملية الاعتقال بأنها "نوعية" عبر نصب كمين محكم للمتهم الهارب ومتابعة تحركاته

‏وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عملية نوعية تميزت بالجرأة والمهنية العالية وبتخطيط وإشراف قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير القيادة والسرية الثالثة للفوج واستخبارات الدجيل، اسفرت عن القاء القبض على إرهابي خطير قام بنحر شرطي في منطقة القره غول في الدجيل قبل عمليات التحرير وهرب بعدها إلى احدى المحافظات الشمالية".

وأضافت الخلية انه "نتيجة المتابعة المستمرة لتحركاته تأكدت معلومات لدى الاستخبارات العسكرية في سامراء بنية الإرهابي العودة الى الدجيل فتم نصب كمين له من خلال سيطرة مفاجئة بمنطقة البو حميد في الدجيل والقبض عليه"، مبينة أنه "من المطلوبين للقضاء بعدة جرائم وفق أحكام المادة ٤إرهاب، حيث جرى تسليمه لجهة الطلب أصوليا بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

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