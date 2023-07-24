"بكمين محكم".. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاثنين، اعتقال تاجر مخدرات "خطير" بكمين "محكم" في محافظة الانبار، غرب العراق، بحوزته أكثر من 100 ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة تابعة لها نفذت عملية امنية نوعية، اسفرت عن القاء القبض على تاجر مخدرات في الانبار مصنف من الخطرين في العراق بكمين محكم بالجرم المشهود متلبس بحيازة 115 الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة".

وأضافت المديرية "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقرارات القضائية لينال جزاءه العادل".