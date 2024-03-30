بكمين.. الإيقاع بتاجر "زئبق" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية، يوم السبت، القبض على أحد تجار ومروجي مادة الزئبق في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات شرق صلاح الدين التابع إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع مفرزة من قسم استخبارات ومكافحة ارهاب الدوز ومن خلال كمين محكم من قبل مفارزنا، أسفر عن إلقاء القبض على أحد تجار ومروجي مادة الزئبق بحوزته (166) غراماً من مادة الزئبق، بعد أن تم استدراجه إلى قضاء الطوز لغرض الشراء منه مادة الزئبق مقابل مبلغ مالي قدره (60000) ألف دولار أميركي".

وأضافت "كان يرافقه سائق العجلة التي يتم فيها نقل وبيع مادة الزئبق وبعض الممنوعات".

وتابعت، أنه "تم تسليمهما إلى جهة الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".