بكمين.. الإطاحة بمدرب "نخبة" مقاتلي داعش في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، إلقاء القبض على مدرب "نخبة" مقاتلي تنظيم داعش في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقالت الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارزها "تمكنت من إلقاء القبض على الارهابي الذي قام بتدريب عدد من عناصر الدواعش المنضوين بما تسمى فرقة الكواسر وقوة القعقاع وقوة اليمامة"، وهي فرق كانت تضم المقاتلين المتمرسين في التنظيم.

وأضافت أنها ألقت القبض عليه "في كمين محكم نصب له في منطقة الخندق الصغير في ناحية القراج بقضاء مخمور في نينوى".

وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".