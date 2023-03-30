بكمين .. القبض على ضابطين في الشرطة بتهمة المتاجرة وتعاطي المخدرات وسط بغداد

شفق نيوز / ألقت قوات الأمن العراقية، يوم الخميس، القبض على ضابطين في الشرطة بتهمة المتاجرة وتعاطي المخدرات وسط العاصمة بغداد.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "كميناً محكماً نصبته قوة من مكافحة مخدرات الرصافة، ضمن منطقة شارع فلسطين، نتج عنه القبض على ضباطين برتبة ملازم أول منسوبين للشرطة المحلية، وآخر مدني".

وأوضح المصدر، أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين آنفي الذكر جاء بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة وتعاطيها".