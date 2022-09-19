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"بكمين".. اعتقال سائق باص هرب بحقائب الزائرين جنوبي بغداد 

Category: أمـن

Date: 2022-09-19T05:26:59+0000
"بكمين".. اعتقال سائق باص هرب بحقائب الزائرين جنوبي بغداد 

شفق نيوز/ أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، عن القبض على سائق عجلة أقدم على سرقة حقائب الزائرين في احدى السيطرات الامنية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد  الى وكالة شفق نيوز، إن إخبارا ورد الى قيادة شرطة بغداد مفاده اقدام احد سائقي عجلات الأجرة( كوستر) بسرقة حقائب الزوار الذين كانوا معه، مبينة أن هناك اتفاقا مسبقا كان معه من قبلهم بصدد التوجه بهم من كربلاء الى الكاظمية وبعدها الى سامراء، وبعد نزولهم في منطقة الكاظمية اقدم على الهرب وسرقة الحقائب.

وأضافت أن قائد شرطة بغداد وجه بتشكيل فريق عمل متخصص و تكثيف التفتيش للعجلات المغادرة من بغداد، حيث تم نصب كمين محكم في سيطرة الدورة، وأسفر عن القاء القبض على المتهم سائق العجلة وبحوزته حقائب الزائرين.

وأشار الى التحفظ على الحقائب والتوجه بالمتهم والمضبوطات الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.

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