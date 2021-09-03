بكمين .. اعتقال إرهابي وعضو في عصابة للسطو المسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظ ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، باعتقال شخصين أحدهما إرهابي بكمين أمني غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن " قوة أمنية اطاحت بارهابي من اهالي العاصمة بغداد كان قادما إلى ذي قار لأسباب مجهولة"، لافتا إلى أن " عملية الاعتقال جرت بكمين نصب له في سيطرة البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

كما أشار المصدر إلى أن " فريقاً من المكافحة تمكن من تنفيذ مداهمة أمنية لأحد الأماكن واعتقال عضو بعصابة سطو مسلح قامت بسرقة منزل أستاذين جامعيين قبل 72 ساعة في مجمع (تينا) السكني وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وبين المصدر، أن" أفراد العصابة قاموا بسرقة مبالغ مالية كبيرة من منزل الأستاذين بالعملة المحلية والأجنبية، فضلا عن مصوغات ذهبية "، مضيفا أن" المعتقل تم نقله لمركز احتجاز خاص".