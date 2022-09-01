بكمائن محكمة.. 13 "إرهابياً" وتجار مخدرات في قبضة أمن كركوك وكربلاء 

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الخميس، بالقبض على 13 "إرهابياً" في كركوك، في وقت ألقت قوات أمنية بكربلاء بمتاجرين للمخدرات.

وقالت الخلية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن جهاز الأمن الوطني العراقي يواصل عملياته النوعية ضد بقايا فلول العصابات الإرهابية، مضيفا أنه استناداً للمعلومات الاستخبارية الدقيقة باشرت مفارز جهازنا في محافظة كركوك بنصب الكمائن المحكمة التي أدت إلى القاء القبض على تسعة إرهابيين كانوا يخططون لشن هجمات إرهابية تستهدف المواطنين والقوات الأمنية.

وبينت أن قوة من الجهاز تمكنت في ذات المحافظة ووفقاً للمذكرات القضائية من القاء القبض على أربعة إرهابيين آخرين عملوا ضمن ما يسمى الشرطة الإسلامية وديوان الجند وشاركوا في استهداف عدة مواقع أمنية، مؤكدة أنه تم تدوين أقوال جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل لما اقترفوه من جرائم.

وفي كربلاء، بينت الخلية، أن استخبارات وامن كربلاء أطاحت بمتهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة بالجرم المشهود.

وقالت في بيان منفصل، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال تنفيذ واجبين منفصلين وكمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كربلاء التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن من الاطاحة بمتهمين اثنين يقومان بتجارة المواد المخدرة في منطقتي حي العامل والحي العسكري بالمحافظة، موضحة أنه تم ضبط بحوزتهما وبالجرم المشهود على (٩) اكياس تحتوي على مادة الكرستال المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة تم مصادرتها واحالة المتهمان الى الجهات التحقيقية المختصة.