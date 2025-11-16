بقيمة 750 مليوناً.. الإطاحة بسارق نفذ 12 عملية في ميسان (فيديو)

شفق نيوز- ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الأحد، إلقاء القبض على متهم خطير أقدم على تنفيذ سلسلة من عمليات السرقة في مركز وأقضية المحافظة.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "عملية القبض جاءت عقب ورود بلاغات متعددة بوجود حوادث سرقة، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص نفذ جهوداً فنية وميدانية مركزة".

وأضافت: "ومن خلال جمع المعلومات وتحليلها ومقاطعتها، نجح الفريق في تحديد هوية المتهم، والوصول إلى مكان تواجده، والإطاحة به وضبط سلاح نوع كلاشنيكوف بحوزته".

وبينت القيادة أن "المتهم اعترف صراحةً بتنفيذ أكثر من 12 عملية سرقة تقدّر قيمتها بما يقارب 750 مليون دينار عراقي، إضافةً إلى قيامه بتنفيذ دكات عشائرية على منازل عدد من المواطنين".

وأشارت إلى "تصديق أقوال المتهم بدائياً وقضائياً، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة 443 من قانون العقوبات".