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بقيمة نحو 3 ملايين دولار.. التحالف يسلم مساعدات لمكافحة الإرهاب

Category: أمـن

Date: 2021-04-30T14:47:40+0000
بقيمة نحو 3 ملايين دولار.. التحالف يسلم مساعدات لمكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية (عملية العزم الصلب)، يوم الجمعة، بأن التحالف قام بتسليم مساعدات عبارة عن سيارات إسعاف إلى جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في قاعدة عين الأسد الجوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السيارات التي تم تسليمها من قبل التحالف إلى جهاز مكافحة الإرهاب تبلغ 60 سيارة إسعاف نوع تويوتا بقيمة 2 مليون و870 الف و622 دولاراً".

واضاف أن "هذا يأتي من أجل دعم التحالف الدولي للقوات العراقية بالمعدات اللازمة والتي تساعدهم وتمكنهم من اجل هزيمة تنظيم داعش".

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