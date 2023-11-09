بقيادة قائد شرطة المحافظة.. أكثر من 2000 عنصر أمني يقتحمون شطرة ذي قار والسبب

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الخميس، عن آخر تطورات الصدام الأمني بين القوات الامنية والمتظاهرين المطالبين بالتعيين من عشيرة الدبات شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سبب الحادث يعود لقيام افراد عشيرة الدبات في قضاء الشطرة شمالي ذي قار بالتظاهر وإغلاق محطة مياه رئيسة للمطالبة بتعيين 200 شخص من أفراد العشيرة بالمحطة"، لافتا إلى أن "قوات امنية حاولت فض تظاهراتهم فتلقت وابل من الرصاص انتهى بمقتل عنصر امني".

وبين المصدر، ان "قائد شرطة المحافظة، اللواء مكي شناع، وعلى الفور بعد الحادث توجه بقوة أمنية كبيرة قوامها أكثر من 2000 عنصر امني للبدء بحملة لملاحقة الجناة الذين ارتكبوا فعل قتل العنصر الأمني".

وتابع المصدر، كما ان" القوات الامنية قامت بتطويق قضاء الشطرة من كافة الجهات ونصب سيطرات أمنية في الطرق العامة الرئيسية والنيسمية، لفرض سيطرة القانون على الجميع".