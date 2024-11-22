بقصف جوي.. العمليات المشتركة تعلن استهداف عنصرين بداعش في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الجمعة، عن تنفيذ ضربة جوية مستهدفة عنصرين من عصابات داعش، ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تمكنت من رصد عنصرين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك".

ولفتت إلى أنه "بناء على هذه المعلومات نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية استهدفت خلالها هذين الإرهابيين".

وبينت أن "قواتنا الامنية البطلة التي تلاحق الارهابيين في كل مكان عازمة على استئصال الإرهاب فوق كل شبر من وطننا الغالي".

وأرفقت خلية الإعلام الأمني، مقطع فيديو للعملية التي نفذتها طائرات F_16، يوضح تفاصيل العملية.