بقرة تعترض طريق مركبة في ديالى وتتسبب بإصابة سائقها

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بإصابة شخص بجروح بليغة إثر حادث سير تسبب به حيوان سائب على طريق بغداد–كركوك في قضاء الخالص ضمن محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن بقرة سائبة اعترضت طريق مركبة من نوع "كيا سبورتج"، ما أدى إلى اصطدامها بها وتحطم أجزاء كبيرة من المركبة.

وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة سائق المركبة بجروح بليغة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادث.