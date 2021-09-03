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بقال يرتكب مجزرة بحق ثلاثة أشقاء في محافظة عراقية

Category: أمـن

Date: 2021-09-03T10:56:18+0000
بقال يرتكب مجزرة بحق ثلاثة أشقاء في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جريمة مروعة ارتكبها احد الاشخاص شمالي المحافظة بحق ثلاثة أشقاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن " شجارا وقع بين أشقاء ثلاثة واحد البقالين في منطقة الحصوة شمالي المحافظة نتيجة تجاوز الأخير (الجاني) على محل تجاري لهم"، لافتا إلى أن " الحادث في بادئ الأمر كان عبارة شجار بالأيدي تطور لاحقا إلى استخدام الأسلحة البيضاء".

وأضاف، أن " الجاني هو من أشهر سلاح بوجه المجنى عليهم، حيث تمكن من طعن اثنين منهم وقتلهما على الفور بمساعدة أفراد آخرين كانوا معه، فيما أصاب شقيقهم الثالث بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ".

وتابع المصدر، بالقول إن "المتشاجرين هم أبناء منطقة واحدة وقد تم تشخيص الجاني من قبل الأجهزة الأمنية واعتقاله ومعه شخصان آخران نفذوا جريمتهم البشعة بحق الأشقاء الثلاثة".

وأوضح المصدر، أن"هناك وساطة عشائرية كبيرة في الموضوع لوضع هدنة بين طرفي الحادث، خوفا من تطوره وفقدان السيطرة عليه".

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