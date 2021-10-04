داعش يهاجم الحشد في كركوك ويخلف جريحين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيا بإصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي يوم الاثنين خلال صد هجوم لداعش في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية رصدت خلال الكاميرات الحرارية تحركات مشبوهة في ناحية الرياض بكركوك".

وأضاف المصدر أن "التحركات كانت لمجموعة من عناصر داعش، إلا أن القوات الأمنية تصدت لهجوم المجموعة على قطعاتها".

وقال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم استهدف لواء 56 في الفوج الثالث والذي يسمى فوج فيصل العاصي ضمن الحشد الشعبي في ناحية الرياض".

وأشار إلى إصابة اثنين من مقاتلي الحشد بجروح جراء الهجوم كحصيلة أولية.