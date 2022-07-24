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بـ7.5 ملايين دولار.. الدنمارك تجدد التزامها بدعم الأمن العراقي

Category: أمـن

Date: 2022-07-24T15:35:35+0000
بـ7.5 ملايين دولار.. الدنمارك تجدد التزامها بدعم الأمن العراقي

شفق نيوز/ اكدت الحكومة الدنماركية، يوم الأحد، التزامها بدعم تدريب وتطوير قوات الأمن العراقية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

وقالت السفارة الدنماركية في العراق ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تجدد التزامها بدعم مشروع إصلاح قطاع الأمن في العراق لهذا العام بتقديم ما يقرب من 1.6 مليون دولار أمريكي، وبهذا يكون مجموع ما تخطط الدنمارك للمساهمة به في العراق نحو 7.5 ملايين دولار تمتد حتى العام 2025.

وأوضحت أن الأنشطة المنفذة بموجب الاتفاقية تشمل تقديم الدعم لصالح مستشارية الأمن القومي في مجال صياغة وتنفيذ استراتيجية الأمن القومي.

كما تتضمن الأنشطة دعم وزارة الداخلية من خلال تدريب ضباط الشرطة المحلية من القيادات الوسطى بهدف تطوير القدرات في مجال إنفاذ القانون والعدالة الجنائية والأمن؛ وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال برنامج التدريب المهني للمقاتلين المتطوعين السابقين الذين تم فك ارتباطهم بعد انتهاء مهامهم في مواجهة داعش.

وذكر السفير الدنماركي لدى بغداد ستيغ باولو بيراس، ان الدنمارك تجدد التزامها بدعم انتقال العراق إلى الاستقرار والأمن والتعافي، ويأتي دعم جهاز الشرطة المحلية في هذا الإطار من الأهمية من خلال دعم الانتقال من العسكرة إلى مفهوم الخدمة.

فيما أوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد، ان "من التماسك المجتمعي، ومنع التطرف العنيف، إلى الاستقرار، وإصلاح قطاع الأمن في العراق، كانت الدنمارك وما زالت داعماً رئيساً لأنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق".

وأضافت "نحن ممتنون للغاية لهذه المساهمة الإضافية والتي من شأنها دعم بناء عراق ينعم بالسلام والأمان، وتعزيز دور الأجهزة والمؤسسات الوطنية والتي يعتمد عليها المواطن العراقي بشكل متزايد".

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