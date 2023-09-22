بـ50 ألف دينار.. اعتقال 9 اشخاص يحتالون على المواطنين مقابل عرضهم على أطباء وصيدليات ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال 9 أشخاص يقومون بالاحتيال وإيهام المواطنين لعرضهم على الأطباء والصيدليات "من غير الاختصاص" مقابل مبالغ مالية تصل الى 50 ألف دينار، شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "قوة أمنية وخلال نصب كمين محكم تمكنت من القبض على 9 أشخاص بالقرب من المجمعات الطبية ضمن منطقة بغداد الجديدة، شرقي بغداد".

وأضاف المصدر ان "المعتقلين يقومون بالاحتيال والسمسرة وايهام المواطنين مقابل مبالغ مالية تصل الى (50000) دينار عراقي مقابل عرضهم على الأطباء والصيدليات ومختبرات التحليلات المرضية من غير الاختصاص".