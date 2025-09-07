بـ5 محافظات.. الأمن العراقي يطيح بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية

شفق نيوز- نينوى/ واسط/ المثنى/ كربلاء/ بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في خمس محافظات.

وذكر الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات اسفرت عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من 300 جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة".

ففي نينوى، "نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي".

أما في واسط، فقد نفّذت المفارز "عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق"، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، فإن "المفارز الميدانية في المثنى أحبطت نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من 500 جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها".

وأوضح أن "مفارز الجهاز من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (53) من قانون البنك المركزي".

أما في كربلاء، فقد "اعتقلت مفارزنا متهماً آخر وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته"، بحسب البيان.

وأشار إلى أنه "تمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".