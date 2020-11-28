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بـ5 إطلاقات بالرأس.. مقتل لاجئ عراقي بمخيم في سوريا

Category: أمـن

Date: 2020-11-28T15:03:29+0000
بـ5 إطلاقات بالرأس.. مقتل لاجئ عراقي بمخيم في سوريا

شفق نيوز/ قتل لاجئ عراقي (20 عاماً) يوم السبت ضمن القسم الرابع من مخيم الهول بمحافظة الحسكة ذات الأغلبية الكوردية شمال شرقي سوريا، بعد استقرار خمس إطلاقات من سلاح ناري في رأسه، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر أمني من المخيم لوكالة شفق نيوز أن "اللاجئ العراقي الذي جرى اغتياله اليوم يعمل في بيع الخبز لدى الإدارة المدنية لمخيم لهول".

وأوضح المصدر أن "المعلومات تشير إلى أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم داعش يقفون خلف جريمة القتل".

وتعد عملية الاغتيال التي حصلت اليوم هي الرابعة التي تطال لاجئين من الجنسية العراقية متعاونين وعاملين مع الإدارة المدنية في مخيم الهول منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويقطن اللاجئ العراقي مع زوجته وابنته ضمن القسم الأول وكان يعمل في القطاع الخدمي بالقسم الرابع مع إدارة المخيم.

وباشرت القوى الأمنية بتحقيقات حول الحادثة لمعرفة ملابساتها وكشف الجناة.

ويقبع مخيم الهول في أقصى شرقي محافظة الحسكة، وهو أحد أخطر المخيمات في العالم، يضم عائلات لمقاتلي تنظيم داعش تحت حماية الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال شرقي سوريا.

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