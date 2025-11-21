بـ3 محافظات.. اعتقال قاتل وسطو مسلح وإطلاق نار على مفرزة شرطة

شفق نيوز- بابل/ كركوك/ البصرة

كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، مساء اليوم الجمعة، عن إحباط عملية تهريب عتاد والقبض على مطلوب بجريمة قتل، فيما تعرض منفذ مالي في كركوك لعملية سطو مسلح.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر سيطرة الحمزة الغربي نجحوا في إحباط محاولة تمرير عتاد غير مرخّص، بعدما اشتبهوا بإحدى العجلات وأجروا لها تفتيشاً دقيقاً داخل نقطة السيطرة".

وبينت، أنه "تم خلال العملية ضبط 108 إطلاقات لبندقية و31 اطلاقة خاصة بمسدس مخزنَين فارغين لنوع المسدس ذاته".

وفي عملية إخرى، أشارت قيادة شرطة بابل إلى أن "مفارز مكافحة إجرام أبي غرق تمكنت من القبض على أحد المطلوبين بجريمة قتل وفق المادة (405)، وهو مطلوب إلى محافظة كربلاء، بعد متابعة دقيقة واستدراجه من كربلاء إلى وسط مدينة الحلة".

وأضافت أن "العملية، التي نفذت بتخطيط محكم واحترافية عالية، أسفرت عن توقيف المطلوب، لتبرز قدرة الأجهزة الأمنية على الوصول إلى الجناة مهما حاولوا الاختباء".

إلى ذلك، كشف مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، عن تعرّض منفذ مالي لعملية سطو مسلح بالقرب من مول حاج زياد في حي الواسطي، مبينًا أن مجموعة مجهولة اقتحمت المنفذ وسرقت مبالغ مالية قبل أن تلوذ بالفرار.

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية حضرت إلى موقع الحادث فورًا، وطوقت المنطقة وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابسات السطو وتعقب الجناة، فيما لم تُعرف بعد قيمة المبالغ المسروقة".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية مستمرة، وأن أجهزة الأمن تعمل على جمع الأدلة وكشف هوية المنفذين عبر كاميرات المراقبة في المنطقة".

ومن محافظة البصرة، أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بالقبض على متهم قام بإطلاق النار على مفرزة شرطة في منطقة الزبير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مفرزة تابعة لمركز شرطة المربد أبلغت عن قبام أحد لأشخاص بإطلاق النار على المفرزة وتم تعزيز قوة من قبل مفارز قسم الزبير والنجدة والفوج الثالث وتم القبض على أحد المتهمين".

وبين أن المتهم ضبط بحوزته دراجات إيرانية عدد 2 بدون لوحات، والمتهم الثاني لاذا بالفرار"، مشيراً إلى أن "المتهم الملقى القبض عليه (ح. ع. ع. س) من مواليد 2004 من سكنة شط العرب، وتم تسليمه للجهة المسؤولة عن منطقته".