بـ19 رصاصة ..شاب يقتل شقيقته شمالي الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار يوم السبت، بأن شاباً أقدم على قتل شقيقته شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابا أقدم على قتل شقيقته بـ19 رصاصة من بندقية داخل منزلهم في قضاء الغراف، شمالي الناصرية"، مبينا أن "سبب الحادث لا يزال مجهولاً".

واضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة الفتاة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما تمكنت أخرى من اعتقال الجاني وفتح تحقيق معه لمعرفة أسباب الحادث".

وفي مكان آخر، أصيب 4 أشخاص بحادث سير جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع بين دراجتين نوع (ستوتة) قرب منطقة الطمر الصحي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

واشار المصدر؛ الى ان الحادث تسبب بإصابة 4 أشخاص بينهم امرأة كبيرة في السن، نقلوا إلى المشفى التركي لتلقي العلاج".