بـ10 رصاصات.. ثأر عشائري ينهي حياة شخص في النجف

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل رجل بهجوم مسلح شمالي محافظة النجف.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين أقدموا على فتح نيران أسلحتهم ضد أحد المواطنين قرب العلوة في ناحية الحيدرية شمالي مدينة النجف، واردوه قتيلاً على الفور بعد أن استقرت 10 رصاصات في جسده".

وأضاف المصدر، أن "المجني عليه من أهالي محافظة ذي قار، وقدم للسكن في النجف خلال الفترة الماضية"، مبيناً أن "التحقيقات الأولية في الحادث أثبتت أن قتله يعود لخلاف عشائري معه".