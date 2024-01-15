بـ 1500 جندي في العراق وسوريا.. أمريكا تستعد لأكبر انتشار بالشرق الاوسط

شفق نيوز/ كشفت شبكة "سي بي سي نيوز" الأمريكية، يوم الاثنين، عن استعداد واشنطن لإرسال قوة عسكرية كبيرة إلى العراق وسوريا في إطار مهمة "العزم الصلب" المخصصة لمحاربة تنظيم "داعش".

وأشار تقرير للصحيفة، ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان "القوة العسكرية تضم 1500 جندي، من جنود الحرس الوطني في ولاية نيوجيرسي"، مضيفا انه "الانتشار الأكبر لهذه القوة العسكرية منذ العام 2008".

ولفت التقرير إلى أن "مهمة الانتشار في العراق وسوريا تأتي في إطار عملية "العزم الصلب".

ونقل عن المقدم عمر مينوت، وهو ضمن القوة العسكرية التي ستتوجه الى العراق وسوريا، قوله، إن "هذه المهمة هي مهمته الخامسة في الشرق الأوسط"، مضيفا "لدينا الافراد الذين نحتاجهم، والتدريب الذي نحتاجه، والمعدات التي نحتاجها للقتال والانتصار".

كما نقل التقرير عن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي قوله خلال احتفال لتكريم جنود فريق اللواء ال44 بحضور عائلاتهم، انه "من خلال قيامك بدورك في دعم عملية العزم الصلب، فإنك تحمي السلام والازدهار ليس لدولتنا فقط، وليس لبلدنا فحسب، بل للعالم الحر بأكمله".

وبحسب التقرير، فإن الجنود المرسلين الى العراق وسوريا، سيتوجهون اولا الى قاعدة "فورت بليس" في ولاية تكساس للخضوع لتدريبات قبل التوجه الى الشرق الاوسط.

واشار التقرير الى ان اقراد عائلات الجنود يخططون للبقاء على تواصل معهم من خلال كتابة الرسائل والتحدث عبر تطبيق "سكايب".

ونقل عن المقدم مينوت قوله ان "الأمر مختلف قليلا الان عما كان عليه عندما جئت للمرة الاولى، عندما كان عليك الوقوف في الطابور للحصول على هاتف واحد وانتظار الاتصال الهاتفي". واضاف مينوت انه على استعداد لمواجهة المخاطر المقبلة، الا ان الابتعاد عن عائلته لمدة 10 شهور، لن يكون سهلا.