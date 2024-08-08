بـ"25" مذكرة قبض .. الأمن يلاحق جماعة "القربان" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، أن السلطات الأمنية استحصلت مذكرات قبض بحق عدد من المتهمين بالانتماء إلى جماعة "القربان" المتطرفة دينياً في محافظة المثنى جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية القت القبض على أحد الشباب المنتمين الى جماعة "القربان" ضمن منطقة النجمي في المثنى.

وهذه ثاني حالة اعتقال من نوعها في المحافظة المذكورة خلال 24 ساعة إذ تمكنت قوة من اعتقال فتى يبلغ من العمر 17 عاماً في ناحية الكرامة في المثنى استنادا الى اعترافات مجموعة من المعتقلين بتهمة الانتماء الى تلك الجماعة.

وأشار المصدر إلى وجود أكثر من 25 مذكرة قبض بحق شباب اخرين تتم متابعتهم للقبض عليهم وتقديمهم الى العدالة.

وأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، في شهر حزيران الماضي، أنه اخترق حركة "القربانيون" أو ما تعرف أيضا بـ"العلي اللهيّة" الداعية إلى اتباع سلوكيات متطرفة ومنحرفة، و التي تسببت بانتحار مجموعة من الشباب جنوبي البلاد.

وكانت وكالة شفق نيوز قد سلطت الضوء على جماعة "القربان" أو ما يعرف ايضاً بـ"العلي اللهية" في محافظة ذي قار، في أوقات سابقة كان آخرها في 22 نيسان/ أبريل الماضي.

حيث أفاد مصدر أمني بأن حالات الانتحار التي شهدتها المحافظة مؤخراً هي لشباب من جماعة "القربان" التي يدعي أتباعها أن الإمام علي بن أبي طالب هو بمنزلة آله.

وكان مصدر محلي في ذي قار، قد كشف لوكالة شفق نيوز في 15 آيار/ مايو 2023، أن جماعة تطلق على نفسها "القربان" في قضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، أثارت الرعب بين صفوف المجتمع المحلي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية في القضاء المذكور.

وأوضح أن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الإمام علي، وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً للإمام"، مؤكدا أن "لغاية الآن تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".