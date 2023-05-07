بـ"كمين محكم".. ضبط عجلة محملة بأنواع الكحول جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، ضبط عجلة محملة بأنواع المشروبات الكحولية، بـ"كمين محكم" أثناء توجهها إلى محافظة البصرة جنوبي العراق.

جاءت هذه العملية، بناء على التوجيهات الأخيرة الصادرة بمنع تداول الكحول في العراق، وفق المصدر الذي بين خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن صاحب العجلة أراد تهريب الكحول إلى البصرة.

وأوضح المصدر، أن "الكمين الذي استمر لساعات، تم بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل آمر لواء 25 الفرقة 17، العقيد الركن علي عبد الرزاق عبد".

وأضاف أن "العجلة كانت محملة بمختلف أنواع الكحول على شكل (كراتين) تقدر بأكثر من 800 كارتونة مغطاة بأكياس من (الفحم)".