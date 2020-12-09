بـ"كمين محكم".. الإطاحة بمسؤول داعشي في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على مسؤول في تنظيم داعش خلال كمين في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها "ألقت القبض على احد الإرهابيين المطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابي".

وأوضحت أن "عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم له في بغداد"، مبينة أنه "شغل منصب مسؤول ورش تصليح عجلات داعش بمايسمى قاطع نينوى".

وأشارت الوكالة إلى أنه "من خلال التحقيقات الأولية اعترف باشترك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، حيث تم ايداعه التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".