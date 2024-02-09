بـ"كمين محكم".. الإطاحة بتاجر آثار بالعاصمة بغداد

شفق نيوز/ احبطت قوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات العراقي يوم الجمعة، عملية تهريب آثار ومخطوطات في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة امنية من شرطة الكرخ وجهاز المخابرات العراقي تمكنت من القبض على شخص بعد نصب كمين له ضبط بحوزته قطع اثرية عدد 9 ومخطوطات عدد 3 ضمن منطقة الدورة جنوبي العاصمة".

وأضاف المصدر؛ أن القوة قامت بضبط القطع الاثرية والمخطوطات، وفتح تحقيق مع المتهم للتوصل إلى مصدر هذه القطع والمتعاونين معه.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الخميس، أن مفارز جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مديرية الاستخبارات والأمن في محافظة بابل، نفذت كميناً محكماً للإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من ستة متهمين، مختصة بتهريب الآثار والمتاجرة بها".

وبينت أنه "تم ضبط مخطوطة نادرة و25 قطعة أثرية مختلفة الاحجام بحوزتهم"، مشيرة إلى "إحالة الملقى القبض عليهم والمضبوطات أصولياً إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".