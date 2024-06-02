بـ"كمين محكم".. الاستخبارات العراقية تطيح بمطلوبين في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع يوم الأحد، الاطاحة بعنصرين مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها تمكنت من الإطاحة بعنصرين إرهابيين، وهم من أبرز أهداف المديرية صادرة بحقهما مذكرتان قضائيتان وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن عملية إلقاء القبض جاءت "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة وبكمائن محكمة تم نصبها غرب وجنوب العاصمة أسفرت عن القبض عليهما ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء".