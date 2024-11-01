بـ"كمين اعتراضي".. الإطاحة بتاجر مخدرات على طريق بصرة - ميسان

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة محافظة ميسان اللواء الحقوقي لفته فاخر الحمداوي، يوم الجمعة، الإطاحة بأحد تجار المخدرات قادم من محافظة البصرة باتجاه المحافظة.

وقال قائد الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة شرطة ميسان بالاشتراك مع مديرية المخدرات وبإشرافنا، ومن خلال كمين محكم استند إلى معلومات موثوقة، أطاحت بتاجر مخدرات بين الطريق الرابط بصرة - ميسان ضبط بحوزته أثناء التفتيش كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة".

واشار المحمداوي إلى أنه "تمت احالة المتهم إلى مديرية المخدرات وتوقيفه وفق المادة (28) من قانون العقوبات".

وأم أن "العملية نفذت بناءً على معلومات أمنية دقيقة ونتيجة للمتابعة المستمرة والتحريات المكثفة للحد من ظاهرة المتاجرة والتعاطي بالمواد المخدرة".