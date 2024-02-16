بـ"كلاشينكوف".. اعتقال متهم قتل شقيقه في واسط

شفق نيوز/ تمكنت قيادة شرطة محافظة واسط، يوم الجمعة، من القبض على المتهم الذي ارتكب جريمة قتل شقيقه إثر مشاجرة في قضاء الحي بالمحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد حصول حادث قتل في إحدى القرى الريفية التابعة الى قضاء الحي وهروب القاتل إلى جهة مجهولة وجه قائد شرطة المحافظة اللواء الركن محمد قاسم الفهد قوة امنية مشتركة من فوج تكتيكي واسط الأول ومفارز قسم شرطة الحي لملاحقة الجاني وإلقاء القبض عليه".

واضافت "على الفور توجهت القوة الأمنية إلى مكان الحادث وبعد جمع المعلومات وجهد أمني متميز وعمل دؤوب وبمهنية عالية تم التوصل الى مكان تواجد القاتل وإلقاء القبض عليه داخل دار عمه وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة نوع ( بندقية كلاشنكوف ومخزن عتاد و 12 اطلاقة ) كما تم القاء القبض على عمه الذي قام بإيوائه داخل داره" .

واوضحت "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ليتم إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

واكدت قيادة شرطة واسط والأجهزة الأمنية انها "تعمل بشكل متواصل لفرض القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة".