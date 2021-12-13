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بـ"فعل فاعل".. اندلاع حريق في علوة للخضار بالأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-12-13T19:22:40+0000
بـ"فعل فاعل".. اندلاع حريق في علوة للخضار بالأنبار

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، بسيطرة فرقها على حريق "متعمد" في علوة للخضار بمحافظة الأنبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل علوة لبيع الخضار في قضاء الفلوجة طريق بغداد القديم مساء اليوم الاثنين".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية"، مشيرة إلى أن "الحريق كان بفعل فاعل لذا طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية".

يذكر أن علوة الخضار التي نشب فيها الحريق، كان قد تم افتتاحها قبل قرابة خمسة أشهر، وتعد من أهم المشاريع الاستثمارية المنفذة في الفلوجة، كونها ساهمت بتوفير فرص عمل لمئات العاطلين، فضلا على تقليل الزخم الحاصل في أسواق المدينة، وخاصة سوق "النزيزة" الشهير وسط الفلوجة.

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