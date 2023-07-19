بـ"عملية نوعية".. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 5 كغم من مادة الكريستال المخدرة في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال تاجر مخدرات متلبساً بحوزته 5 كيلو غرامات من مادة الكريستال بـ"عملية نوعية" في محافظة ميسان، جنوب العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من مكافحة مخدرات الكرخ، وبعملية نوعية، ألقت القبض على تاجر مخدرات بالجرم المشهود متلبس بحيازة 5 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان، جنوب العراق".

وأضاف البيان انه "تم ضبط المواد المخدرة بموجب محضر ضبط اصولي وايداع المتهم التوقيف على ذمة التحقيق بموجب قرار قضائي لينال جزاءه العادل"، مبينا ان العملية "تمت بإشراف شخصي ومباشر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".