بـ"طريقة ذكية".. استدراج لمطلوب ارتكب "عمليات إرهابية" في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ديالى، يوم الاثنين، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش بعد عملية استدراج بـ"طريقة ذكية ومحُكمة".

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد شرطة ديالى، اللواء الركن محمد كاظم عطية، بطريقة ذكية ومحُكمة من قبل مفارز خلية الصقور الاستخبارية وشعبة استخبارات العبارة وبالاشتراك مع مفارز مركز شرطة العبارة وبعملية نوعية تم خلالها استدراج احد عناصر داعش الارهابي المدعو (و، ع ، ط) مطلوب وفق المادة 4 إرهاب لارتكابه عمليات إرهابية في المحافظة وتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه الى جهة الطلب لينال جزاءه العادل".