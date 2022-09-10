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بـ"ضربة جوية".. مقتل 4 دواعش وتدمير وكرهم في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-10T13:33:09+0000
بـ"ضربة جوية".. مقتل 4 دواعش وتدمير وكرهم في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم السبت، عن قتل أربعة من عناصر تنظيم داعش يختبئون في وكر على ضفاف بحيرة حمرين في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكن طيران القوة الجوية بمعلومات غاية الأهمية عن تدمير وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.

وبينت أنه تم تنفيذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F16 أسفرت وبحسب المعلومات الأولية عن قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، فيما باشرت قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه.

وأشارت الى تدمير ثلاث دراجات نارية وعدداً من العبوات الناسفة وبراميل تحتوي مواداً متفجرة، فضلا عن وكرين للإرهابيين.

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