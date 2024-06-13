بـ"الأسلحة النارية والبيضاء والكرك".. قتيل وجرحى بثلاث مشاجرات في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل وإصابة 4 أشخاص بثلاث مشاجرات وقعت في العاصمة بغداد استخدمت فيها "الأسلحة النارية والبيضاء".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين أشخاص اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس و(الكرك- أداة زراعية)، ما ادى الى اصابة شخص برصاصة وآخر بضربة على الرأس بـ(الكرك) ضمن منطقة الشيخ حمد في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

كما اشار الى "وقوع مشاجرة ثانية بين عدد من الاشخاص استخدمت فيها الاسلحة البيضاء ما ادى الى اصابة احد اطراف المشاجرة ضمن منطقة العطيفية ببغداد ايضا".

ولفت المصدر الى ان "مشاجرة ثالثة وقعت بين اولاد عم تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس ما ادى الى مقتل احدهم ضمن منطقة الفضيلية"، مبيناً أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال الجاني".

وفي السياق، اقدم شخصان يستقلان يستقلون دراجة نارية على رمي (بمبة- قنبلة محلية الصنع) بالقرب من مكتب النائب حسين هاشم العامري ولاذوا بالفرار ضمن منطقة البياع ببغداد، وفقاً للمصدر الذي أكد أن قوة من صقر بغداد رفعت "البمبة" دون حادث يذكر.