بـ"الخطأ" .. فتى يرتكب مجزرة بحق أُسرته أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ اقدم فتى في مقتبل العمر على ارتكاب مجزرة بحق أفراد أُسرته المكونة من والديه وشقيقه الطفل الرضيع عن طريق "الخطأ" جراء اطلاق النار عليهم من سلاح كان يعبث به وذلك في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، حسبما أفاده مصدر في الشرطة المحلية، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتى يبلغ من العمر 13 عاما، فتح النار على أُسرته بالخطأ مما أسفر عن مقتل أبيه وشقيقه البالغ من العمر سنة ونصف السنة وإصابة أمه بجروح خطيرة جدا والتي نقلت إلى مستشفى البصرة الجمهورية لتفارق الحياة هناك متأثرة باصابتها.

ووفقا للمصدر، فإن الفتى كان يلهو بالسلاح قبل وقوع الفاجعة.