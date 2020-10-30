بغية تحقيق هدفين .. قوات من بغداد تصل لبلدة شهدت مجزرة

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في صلاح الدين يوم الجمعة عن وصول قوات عسكرية من بغداد الى بلدة الفرحاتية جنوب شرقي صلاح الدين لحماية السكان ومنع وقوع أي هجمات او حوادث مماثلة للمجزرة السابقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان لواء من قوات خاصة من بغداد انتشر وتمركز في بلدة الفرحاتية شرقي ناحية الاسحاقي 70كم جنوب شرق تكريت لحماية السكان من هجمات محتملة على خلفية حادثة الفرحاتية التي راح ضحيتها 12 شخصا بين قتيل ومفقود، مبينا ان القوات وصلت بناءً على مطالب الاهالي ولتفادي نزوح قرى وقصبات خوفا من تهديدات امنية.

واشار المصدر الى وجود مهام اخرى للقوات المتواجدة في الفرحاتية تشمل تأمين وحماية ابار نفطية في البلدة بعد ورود معلومات بوجود مخطط ارهابي لعناصر داعش لتهجير مناطق في الفرحاتية ونهب ابار نفطية بعمليات تهريب منظمة .

وتعرضت منطقة الفرحاتية لحادثة امنية اثارت فوضى شعبية وسياسية بعد قيام مسلحين مجهولين باختطاف 12 شخصا واعدام 8 منهم واختطاف 4 اخرين.

ومازالت نتائج التحقيقات في مجزرة الفرحاتية غامضة ولم تعلن اي نتائج واضحة للرأي العام وسط غليان شعبي وسياسي وتهديدات بعودة الصراعات والسجالات الطائفية الى صلاح الدين من جديد.