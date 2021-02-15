بغياب الإعلام.. زيارة خاطفة لوزير الدفاع لمحافظة ديالى

شفق نيوز/ غادر وزير الدفاع جمعة عناد الجبوري محافظة ديالى بعد زيارة خاطفة، وسط غياب وسائل الإعلام لتغطيتها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في ديالى، إن وزير الدفاع عقد اجتماعاً مغلقاً في قيادة عمليات ديالى لم تكشف مضامينه وغادر بعدها الى بغداد دون الادلاء بأي تفاصيل من قبل الجهات الامنية المسؤولة.

واعرب اعلاميون في ديالى عن استيائهم لتجاهلهم من قبل القيادات الامنية في ديالى على الرغم من الملفات الأمنية المهمة والخروقات المتزايدة في العديد من مناطق المحافظة.

ودعوا في تصريحات نقلها مراسلنا إلى التعامل بمبدأ الشراكة واحترام السلطة الرابعة باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة بجميع مفاصلها والمواطنين.

ويشكو الاعلاميون والصحفيون من حجب للمعلومات الامنية وصعوبة الحصول عليها بسبب قيود حظر التصريحات واقتصار الحوادث والعمليات الامنية على بيانات متأخرة غالباً ما تهمل التفاصيل الدقيقة للحوادث والعمليات.