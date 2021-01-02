بغلق 10 طرق.. تقطيع أوصال بغداد في "ذكرى الاغتيال"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور بغداد يوم السبت أنها ستقطع عشر طرق في أرجاء العاصمة غداً الأحد في الذكرى السنوية الأولى اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستعمد إلى قطع بدءاً من منتصف ليل السبت - الأحد 10 طرق في جانبي الرصافة والكرخ لتأمين خطة ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.

وأوضحت أن القطوعات في جانب الرصافة ستشمل:

الطريق من الخط السريع اعلى النهضة

الطريق من الخط السريع بأتجاه ملعب الشعب

من ساحة الخلاني بأتجاه ساحة التحرير

من ساحة الخلاني بأتجاه ساحة الطيران

من تقاطع الاتصالات بأتجاه اسفل جسر الجمهورية

تقاطع الفنادق بأتجاه جسر الجمهورية

من ساحة كهرمانة بأتجاه ساحة الفردوس بأتجاه ساحة النصر وصولاً لساحة التحرير

تقاطع التربية بأتجاه ساحة الطيران

قرطبة بأتجاه الطيران

من مول النخيل بأتجاه قرطبة

وفي جانب الكرخ يشمل الخطة قطع شارع المطار.

من جانبه، أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إنه سيتم انزال الصبات الكونكريتية والأسلاك الشائكة والمباشرة بالواجب الساعة الثانية عشر في تمام منتصف الليلة.

وأشار إلى أن الشوارع التي يتطلب إغلاقها مدّ الأسلاك الشائكة فيها، فسوف يتم قطعها في الساعة العاشرة من يوم غد الأحد بما في ذلك الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء".

وأضاف، "أما بخصوص شارع المطار، سيكون القطع ويتحول لسايد واحد من بعد عباس بن فرناس باتجاه الصالة والعكس من الصالة باتجاه ساحة عباس".

وكان سليماني والمهندس قد اغتيلا بضربة جوية أمريكية في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020 قرب مطار بغداد الدولي.

ومن المقرر إقامة الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما بتظاهرة حاشدة يوم غد الأحد في ساحة التحرير وسط العاصمة.

وتسود أجواء التوتر في البلاد من احتمال شن فصائل مقربة من إيران هجمات انتقامية على السفارة الأمريكية وسط بغداد أو قواتها المنتشرة في عدة قواعد عسكرية عراقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر إيران من أن أي هجوم انتقامي على قواتها أو مصالحها سيواجه برد صارم.