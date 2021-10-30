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بغطاء جوي .. قوات الأمن تلاحق مطلقي قذائف الهاون على المقدادية

Category: أمـن

Date: 2021-10-30T08:13:08+0000
بغطاء جوي .. قوات الأمن تلاحق مطلقي قذائف الهاون على المقدادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم السبت بإعداد خطة شاملة لملاحقة مصادر هجمات الهاونات التي تستهدف قرى ساخنة شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القيادات الأمنية أعدت خطة شاملة لتفتيش، وملاحقة منطلقات القذائف الصاروخية "الهاونات" التي تستهدف قرى أطراف قضاء المقدادية على خلفية المجازر الدموية الأخيرة التي طالت قرى الرشاد ونهر الامام.

وبين المصدر، ان الهدف من الخطط منع نزوح القرى الساخنة، وحماية المدنيين من الهجمات الصاروخية التي تستهدفهم بشكل يومي في مناطق العبارة وشوك الريم والحروب ومناطق جنوبي المقدادية.

ولفت المصدر إلى أن عمليات ملاحقة الهاونات سيرافقها غطاء جوي من الطيران الحربي في مناطق المقدادية الى جانب اعادة انتشار وتنظيم القطعات الأمنية في قرى المقدادية وتكثيف تواجدها.

وعلى خلفية مجازر قرى الرشاد ونهر الإمام في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة ,تعرضتا عدة قرى لهجمات بقذائف الهاونات دون أي خسائر او اصابات بشرية وسط رعب وذعر امني أصاب القرى المستهدفة.

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