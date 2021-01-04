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بغضون فترة قصيرة.. هجوم ثانٍ يستهدف الجيش قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-01-04T19:22:11+0000
بغضون فترة قصيرة.. هجوم ثانٍ يستهدف الجيش قرب بغداد

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بشن "مجاميع إرهابية" هجوماً يوم الاثنين على نقطة مراقبة لقوات الجيش العراقي في بغداد.

وقال المصدر إن "قوات الجيش صدت هجوماً لمجاميع إرهابية على أحد أبراج المراقبة بالقرب من ابن سينا في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأضاف أن الهجوم لم يخلف إصابات بين صفوف الجيش، ولاذ المهاجمون بالفرار.

ويأتي هذا الهجوم بعد وقت قصير من مقتل جندي عراقي خلال اشتباكات مع "مجاميع إرهابية" في قرية المروح بقضاء الرضوانية غرب بغداد.

ولم يتسن للمصدر التأكد فيما إذا كان المهاجمون من داعش أو غيره.

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