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بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

Category: أمـن

Date: 2021-05-06T14:29:03+0000
بغداد.. 15 متهماً بقبضة الأمن أحدهم ألقى قنبلة على منزل

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة بغداد، يوم الخميس، إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم متهم بإلقاء قنبلة يدوية على منزل أحد المواطنين في العاصمة.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أحد المتهمين كان قد ألقى قنبلة يدوية (رمانة) على أحدى الدور ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الراشدية شمالي العاصمة بغداد، وهرب إلى جهة مجهولة".

وأضافت أن "القيادة شكلت فريق عمل ميداني لمتابعة المتهم والقاء القبض عليه، واعترف صراحة قيامه بالقاء القنبلة على دار احد المواطنين".

إلى ذلك، ألقت مفارز قسم الشرطة القضائية التابعة لقيادة شرطة بغداد، وفقا للبيان، القبض على "ثمانية مدانين وفق أحكام قضائية مختلفة"، و"ستة متهمين آخرين وفق مواد قانونية مختلفة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون.

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