بغداد و4 محافظات.. العثور على صاروخ من حرب الـ12 يوماً واعتقال متهمين (صور)

شفق نيوز- بغداد/ محافظات

أفاد مصدر أمني في محافظة النجف، مساء اليوم الجمعة، بالعثور في ناحية العباسية على صاروخ يعود إلى الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت في حزيران /يونيو الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "قوة أمنية عثرت على صاروخ في منطقة قرب هور أبو نجم بناحية العباسية ضمن حدود محافظة النجف وهو من مخلفات حرب الـ12 يوماً التي اندلعت بين إيران وإسرائيل (13 - 24 حزيران /يونيو 2025)".

يأتي هذا في وقت أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، القبض على ثمانية متهمين بالقتل والتسلل من خارج الحدود وإطلاق عيارات نارية، وذلك في عمليات أمنية منفصلة شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات نينوى وبابل وواسط.

والبداية مع جريمة القتل في نينوى، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "القبض على المتهم (ح ع ش ح) بقتل طفل يبلغ من العمر (8) سنوات خلال أقل من 24 ساعة بعد وقوع الجريمة وفق أحكام المادة 406 ق ع".

وفي سياق جرائم القتل أيضاً أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل في بيان ورد للوكالة، "التوصل إلى متهم بالقتل بعد كشف ملابسات العثور على جثة في منطقة النيل/ طريق البو نافع، والذي اعترف بارتكاب الجريمة بعد مواجهته بالأدلة".

ومن بابل إلى العاصمة بغداد، حيث أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "رصد إطلاق عيارات نارية خلال حفل زفاف وأثناء ملاحظة الدورية لمرتكب الفعل، لاذ بالفرار، وتمت ملاحقته والقبض عليه بعد مطاردة، وأسفر تفتيش العجلة التي كان يستقلها عن ضبط 4 قطع سلاح شملت بندقيتي كلاشنكوف ومسدسين مع عتادها".

وختاماً مع قيادة قوات الحدود العراقية حيث أعلنت في بيان ورد للوكالة "القبض على خمسة متسللين من جنسيات آسيوية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط، وتم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".