بغداد وأربيل تتفقان على تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة خطر داعش

شفق نيوز/ اتفق رئيسا الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي وإقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الجمعة، على تكثيف الجهود المشتركة لمحاربة خطر تنظيم داعش.

وقالت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني "أدان بشدة، خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي، الهجوم الإرهابي الذي شنه إرهابيو داعش على الجيش العراقي في محافظة ديالى".

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب رئيس حكومة الإقليم عن "استنكاره للهجوم الإرهابي"، معربا عن "تعازيه وتضامنه مع ذوي الضحايا باستشهاد 11 جندياً عراقياً نتيجة هجوم إرهابيي داعش".

وأشار البيان إلى أن الكاظمي وبارزاني اتفقا على "تكثيف وتعزيز التنسيق لمواجهة تهديدات ومخاطر إرهابيي داعش".

من جانبه، قال مكتب الكاظمي في بيان، إنه جرى خلال الاتصال التأكيد على "أهمية توحيد الجهود، وتعزيز التنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ورفع وتيرة التأهب الأمني؛ لدحر خطط الجماعات الإرهابية، وزيادة عمليات ملاحقة فلول داعش وتدمير أوكارها، والقضاء على حواضنها كافة".

وكان تنظيم داعش قد شن هجوما عنيفا فجر الجمعة على قوات الجيش العراقي في محافظة ديالى، ما أوقع ١١ ضحية من العسكريين العراقيين أحدهم ضابط برتبة ملازم.